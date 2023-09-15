معلومات عن مباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة.. وبشرى سارة لجمهور الأحمر

يستعرض «الوطن» معلومات عن مباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة الشياطين الحمر واتحاد العاصمة الجزائري بمدينة الطائف السعودية، في موسم جديد للمارد الأحمر يستهله بهذ المواجهة الصعبة، على استاد الملك فهد، وسط ترقب شديد من جمهور الأهلي للمباراة.

معلومات عن مباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة

وتحمل المباراة بشرى سارة لجمهور الأهلي، رغم أن بيير أتشو حكم المبارة لم يدر مباريات للأهلي في الفترة الماضية، لكنه ظهر كحكم رابع في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين المارد الأحمر والوداد والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، وتوج خلالها الفريق الأحمر بالنجمة الـ11، وهو ما يعد بشرة خير للفوز بمباراة السوبر الإفريقي.

معلومات عن مباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة

يدخل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، المباراة بعدد من العناصر المميزة أمام اتحاد العاصمة، على رأسهم حسين الشحات وكهربا وإمام عاشور وإليو ديانج في خط الوسط بالإضافة إلي المهاجم الفرنسي الجديد أنتوني موديست، بينما عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة، يعتمد على الرباعي الخطير زين الدين بلعيد، والمهاجم أيمن محيوص وخالد بوسيليو والبوتسواني توميسانج أوريبونيي.

تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة السوبر

يضم تشكيل الأهلي المتوقع ضد فريق اتحاد العاصمة الجزائري، كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور (أفشة) بيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير أمس، على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب السوبر الأفريقي.

تحذيرات كولر قبل السوبر

وعن معلومات عن مباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة، وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة تحذيرات للاعبيه قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، في السوبر الأفريقي، التي تقام في التاسعة مساء اليوم، على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

ووفقًا لمصدر مطلع كشف في تصريحات خاصة أن مارسيل كولر، حذّر لاعبيه من التراخي في مباراة اليوم، خاصة وأن المنافس يمتاز بالقوة ويجيد اللعب في النهائيات، كما أنه يمتلك مدير فني قوي نجح في الفوز بأكثر من بطولة مع الفرق التي تولي تدريبها، مطالبا اللاعبين باحترام المنافس لضمان الفوز وحصد اللقب.

الأهلي الأكثر تتويجا بالسوبر

ومن معلومات مباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة، يعد الأهلي هو النادي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.