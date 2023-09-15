أسعار «السبلايز» في معرض «أهلا مدارس».. تخفيضات تصل إلى 40%

ينطلق العام الدراسي الجديد بعد أقل من أسبوعين، ومع افتتاح معارض «أهلا مدارس» أمس وانطلاقه اليوم في المحافظات، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي يقدمها العارضون على أسعار المستلزمات المدرسية المختلفة الزي المودرسي والأدوات المكتبية.

وخلال جولة «الوطن» بمعرض «أهلا مدارس» في أرض المعارض، رصدت أسعار «السبلايز» المخفضة في المعرض، التي يرغب العديد من المواطنين في معرفة أسعارها، وجاءت الأسعار كالتالي:-

تخفيضات تصل لـ40% على الأدوات المدرسية

- دستة كشكول 40 ورقة بـ120 جنيها بدلًا من 150 جنيها.

-دستة كشكول 60 ورقة بـ215 جنيها بدلًا من 270 جنيها.

دستة كشكول 100ورقة بـ294 جنيها بدلًا من 370 جنيها.

- الكشكول بـ4.5 جنيه، والدستة بـ45 جنيها.

- الكشكول اللوكس الكشكول الواحد بـ5.5 جنيه.

- الكراسة بـ2.5 جنيه، والدستة 20 كراسة بـ50 جنيها.

- الكشكول اللوكس الكراسة بـ3 جنيهات.

- يبدأ الزي المدرسي من 50 جنيها.

- الكوتشي يبدأ من 100 جنيه.

- اللانش بوكس يبدأ من 20 جنيها للعادي

- اللانش بوكس الخامة الخامة 35 جنيها.

- الشنط المدرسية تبدأ أسعارها من 60 جنيها حسب الخامة والحجم.

- دستة القلم الرصاص بـ13 جنيها، والقلم الواحد سعره جنيه و25 قرشا.

أسعار الزي المدرسي في معارض «أهلا مدارس» تبدأ من 50 جنيه ا

- سعر البنطلون بين 90 و120 جنيهًا حسب للخامة والمقاس

- سعر المريلة بين 100 و130 جنيهًا حسب الخامة والمقاس

- سعر القميص أو التيشرت بين 100 و140 جنيهًا حسب للمقاس للخامة

- سعر الجونلة بين 85 و120جنيهًا حسب الخامة وللمقاس

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أمس الخميس، معرض «أهلا مدارس» الرئيسي في أرض المعارض بمدينة نصر، قبل فتح المعرض أمام الجمهور اليوم.