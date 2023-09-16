عدد بطاقات التموين بالقاهرة 2 مليون و136 ألفا.. والمدن الجديدة النسبة الأقل

كشف تقرير لمديرية التموين بالقاهرة أن إجمالى عدد بطاقات التموين بأحياء المحافظة 2 مليون و136 ألف و486 بطاقة تموين تخدم أكثر من 6 ملايين و890 ألف مواطن، وعدد منافذ بيع السلع التموينية وصرف نقاط الخبز على مستوى المحافظة 1682 منفذا وعدد مكاتب التموين 54 مكتبا.

بطاقات التموين

وأشار التقرير إلى أن عدد بطاقات التموين بأحياء المنطقة الشرقية بلغ 636549 بطاقة تموين منها 22551 عدد البطاقات مصر الجديدة،24383 بطاقة بالنزهة،60569 بطاقة بمدينة نصر، 155095 بطاقة بالمطرية، 117186 بطاقة فى عين شمس، و 78765 بالسلام 1، 23971 بطاقة بالسلام 2، 154029 بطاقة بالمرج.

وأوضح أن عدد بطاقات التموين بأحياء المنطقة الغربية 247940 بطاقة منها 62710 بطاقة فى منشأة ناصر، 30912 فى بولاق ابو العلا، 52100 فى الوايلى، 21863 فى باب الشعرية، 8958 فى الموسكى، 46468 فى فى حى وسط ،7047 فى الأزبكية، 14427 فى عابدين .

نسبة المستفيدين

وتابع التقرير أن أقل نسبة مستفيدين من البطاقات التموينية توجد في المدن الجديدة مثل الشروق والقاهرة الجديدة وبدر بنسبة %1 يليها المنطقة الغربية بنسبة %12يليها المنطقةالشمالية بنسبة %27 وذلك من إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى المحافظة.