طرق وخطوات إلغاء ظهور جملة «Lou bott» على شاشة العداد مسبق الدفع

أتاحت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، الحل لبعض الشكاوى المتعلقة باستخدام العدادات مسبقة الدفع «الكارت» عند شريحة كبيرة من المواطنين، لذا قدمت الخطوات الصحيحة لتفادي مثل هذه الحالات التي تعيق المشتركين، والذي جاء أبرزها ظهور جملة Lou bott على شاشة العداد الكارت.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، خطوات يلزم اتباعها حال حدوث مثل تلك المشكلات، والذي كشف عنها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل «فيس بوك»، بعد التساؤل الكثير عن كيفية التعامل مع ظهور جملة Lou bott على شاشة العدادات الكارت، وكيفية إلغائها.

طرق إلغاء جملة Lou bott على شاشة العداد

1- تشير جملة Lou bott لضعف بطارية العداد مسبق الشحن، وهي اختصار لجملة "low battery".

2- يتم كتابة جملة Lou bott أعلى الشاشة، في حالة ضعف بطارية العداد مسبق الدفع، ويعتبر تحذيرا لصاحب العداد بإنخفاض البطارية.

3- يمكن للمشترك في هذه الحالة طلب تغيير البطارية، من داخل غرف الشحن الموجودة بهندسات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

4- وظيفة البطارية في العداد هي تشغيل الإضاءة في العداد والحفاظ على ضبط التاريخ والوقت، حال انقطاع التيار الكهربائي، وهذا مهم بالنسبة لعداد الكهرباء مسبق الشحن.

5- حال ضعف بطارية العداد في بداية تركيبه، يمكن للمشترك تغيير البطارية دون مقابل، لأنه يكون في فترة الضمان.

6- أما حال مرور فترة زمنية طويلة على تركيب العداد، سيقوم المشترك في هذه الحالة بدفع مبلغ 50 جنيهًا، وذلك مقابل ثمن البطارية الجديدة، ومن المعروف أن عمر البطارية 10 سنوات.