3 حالات يجب إبلاغ شركات الكهرباء عنها

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، عن خطوات يجب على المواطنين إبلاغ شركات الكهرباء عليها في حال حدوثها، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، حالات يجب إبلاغ المواطنين شركات الكهرباء عنها، والتي يجب تقديمها، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

ما حالات يجب إبلاغ شركات الكهرباء عليها؟

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، أن هناك حالات تستلزم فيها قيام المواطنين بإبلاغ شركات الكهرباء عليها وهي:

1 حالة زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

2- حالة حدوث عطل أو ماس في العداد الكهربائي.

3- حالة تغيير نوع النشاط من منزلي إلى تجارى أو العكس.

كان جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قد أعلن الخطوات التي يمكن من خلالها للمواطنين معرفة سلامة عداد الكهرباء الميكانيكي أو الإلكتروني المركب داخل منازلهم.

1- يتم تسجيل قراءة العداد عند الفصل.

2- يجب غلق جميع مفاتيح الإضاءة بالمكان، وفصل جميع الأجهزة المنزلية.

3- يتم تسجيل قراءة العداد بعد مرور 15 دقيقة من الفصل.