مديرة المركز اللبناني للجيوفيزياء: توقعات العالم الهولندي تجارة ولا تستند للعلم

أكدت مارلين البراكس، مديرة المركز اللبناني للجيوفيزياء، أن زلزال المغرب جاء بسبب تواجد المنطقة على فالق زلزالي مع تونس والجزائر، لافتة إلى أن توقعات الهزة الأرضية لكي تكون صحيحة يجب أن تكون في تحديد مناطق الزلازل والتاريخ وقوة الهزة.

توقعات العالم الهولندي

وأشارت مارلين البراكس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، إلى أنه لا يمكن لأحد توقع الزلازل مهما حدث، معربة أن توقعات العالم الهولندي هوجربيتس لا تستند لأسس علمية، علاوة على أننا لا نراه فقط سوى على اليوتيوب والسوشيال ميديا، لهذا تعد توقعاته تعد تجارة من خلال المشاهدات.

واستكملت أن هناك فارق بين زلزال المغرب وزلزال تركيا في القوة والموعد وقوة الصفائح التكتونية، مع تشابه النتائج فقط، مضيفة بأنه يجب على الدول وضع موازنة سنوية لمتابعة مخاطر الزلزال وموقف المنازل القديمة والأبنية الحديثة من التعرض لخلل زلزالي.

أسباب حدوث الزلزال

ولفتت مديرة المركز اللبناني للجيوفيزياء إلى أن الزلزال يحدث بسبب تحرك الصفائح التكتونية الصخرية، وكسر الصخور عبر الطاقة الأرضية هو الذي يخلف الزالزل، مضيفة أن المغرب بها منازل قديمة تعتبر أكثر خطرا وعرضة للزلازل وخاصة التي تتواجد على قمم الجبال التي تستجيب لحركات الهزات الأرضية بسرعة.