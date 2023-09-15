تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، خلال منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، بنحو 5 جنيهات، كما انخفضت بقية الأعيرة الأخرى بنفس النسبة تقريبًا، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2190 جنيهًا دون مصنعية، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2503 جنيهات خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الأعيرة المختلفة لجرامات الذهب في محلات الصاغة المصرية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، استقرارًا بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2294 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا اليوم، بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2190 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 1877 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1460جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة انخفاضاً بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 17520 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1917 دولارا.