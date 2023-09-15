حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. جو حار ونشاط للرياح

من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضافت الهيئة في بيان أنه من المتوقع خلال الـ72 ساعة المقبلة أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة السبت 16-9-2023

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة الأحد 17-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 18-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 الصغرى 29 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.