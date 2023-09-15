بتوجيهات رئاسية.. مصر تُقدم مئات الأطنان من المساعدات لليبيا برًا وبحرًا

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بتحرك قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية، ومواد الإعاشة، وأطقم الإغاثة، وكذا عربات الإسعاف، وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية، عبر الطرق والمحاور المختلفة، والمدفوعة من القوات المسلحة، بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، لتحميلها عبر حاملة المروحيات من طراز (ميسترال) لإرسالها بحرا إلى ليبيا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا.

وفي سياق متصل بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، تم دفع قافلة محملة بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية وفرق البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى معدات هندسية لتحركها برا عبر منفذ السلوم، للمعاونة في إزالة الآثار الناتجة عن الإعصار المدمر، فضلا عن عدد من طائرات البحث والإنقاذ، والإخلاء للعمل بالمناطق المنكوبة.

تأتي تلك المساعدات لتقديم العون والمساندة للأشقاء الليبيين، في أعقاب الإعصار المدمر الذي ضرب الشواطئ الليبية خلال الأيام الماضية.