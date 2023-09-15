«المستقلين الجدد»: جلسات الحوار الوطني ناقشت رعاية الدولة للأحزاب ماديا

قال الدكتور هشام عنان رئيس حزب المستقلين الجدد، إن النقط الأساسية في الحوار الوطني خلال الجلسات المتتالية كانت تدور حول كيفية تفعيل دور الأحزاب باعتبار أن الأحزاب هي المكون الرئيسي للحياة السياسية.

إعطاء دعم مالي للأحزاب

وأضاف «عناني»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا لايف»، قائلا: «كان الموضوع حول رعاية الدولة للأحزاب من الناحية المالية وهي إحدى النقاط المهمة التي أثارها كثير من الأحزاب بالإضافة إلى كيفية قيام الدولة بإعادة دورها في إعطاء دعم مالي للأحزاب».

وتابع: «أتمنى أن تكون من إحدى التوصيات اللي موجودة وإن لم يكن هناك دعم مباشر سيكون هناك دعم مادي غير مباشر اتساقًا مع قانون العمل الأهلي والجمعيات الخيرية التي تأخذ مميزات كثيرة على أساس أنها مؤسسات خدمية، والأحزاب أيضًا مؤسسات خدمية في خدمة الشعب».

وأوضح: «الموضوع الآخر وهو الحوكمة الموجودة في داخل الأحزاب وهو أمر كلنا نادينا بيه لأن موضوع الحوكمة يعطي فرصة أكبر للكوادر الحزبية والكوادر الشبابية».