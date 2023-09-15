تايكوندو نادي مطوبس بكفر الشيخ يخوض مباراة ودية لرفع مستوى أداء اللاعبين

استقبل نادي مطوبس الرياضي بمحافظة كفر الشيخ فريق تايكوندو نادى المؤسسة العسكرية الرياضي بالإسكندرية، لإقامة المباراة الودية بين لاعبي تايكوندو الناديين.

ولفت النادي إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة تدريب لاعبي تايكوندو مطوبس وإعدادهم للبطولات، واختبار وتجربة أساليب اللعبة لرفع مستوى أداء اللاعبين قبل المشاركة في المنافسات الرسمية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

خوض اللقاءات الودية لتحسين أداء اللاعبين

وأثنى الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على الخطة التدريبية التي يضعها مدربي فريق تايكوندو مطوبس وخوض اللقاءات الودية لتحسين أداء اللاعبين، مؤكداً أنّ المباريات الودية تٌعتبر فرصة للاعب سواء كان يُمارس لعبة جماعية أو فردية للاستعداد للمنافسات الرسمية وللمدرب أيضاً لاختبار تكتيك ما للأداء واكتشاف مهارات اللاعبين، وتُساعد على تحسين مستوى الفرق واللاعبين وتطوير اللعبة بشكل عام.

مشاركة ما يقرب من 150 لاعبا بأعمار سنية

شارك ما يقرب من 150 لاعبا بأعمار سنية وظهر لاعبو مطوبس بمستوى أداء أشاد به الجميع بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ أحمد عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، وحضور الدكتور أشرف فليفل، رئيس مجلس إدارة النادي، والكابتن محمود الشهاوي، والمدير الفني لفريق التايكوندو، وعدد من أعضاء المجلس، موجهين الشكر لمجلس إدارة نادي المؤسسة العسكرية بالإسكندرية على تلبية الدعوة لزيارة نادى مطوبس بكفر الشيخ.