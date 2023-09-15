«مستقبل وطن» في أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

كرمت أمانة مركز البداري، التابع لمحافظة أسيوط، حفظة القرآن الكريم، الفائزين بالمسابقة التي ينظمها الحزب للعام الرابع على التوالي بكافة مراكز المحافظة.

تأتي المسابقات القرآنية، انطلاقا من دور الحزب في المشاركة المجتمعية والخدمية للمواطنين وتشجيعه النشء الجديد على حفظ كتاب الله، كونه نور العقول والقلوب.

جاء ذلك بحضور هاني سلطان، أمين تنمية الموارد والخدمات المجتمعية بالمحافظة، والمهندس هشام أبو ضيف حمودة، أمين الحزب بالبداري، والدكتور ياسر جامع، أمين التنظيم، وحسام ثابت، أمين مساعد الحزب، وفضيلة الشيخ علي مهران، مدير إدارة الأوقاف بالبداري، وأعضاء الأمانات النوعية بالمركز، وأعضاء هيئة المكتب بالبداري.

حزب «مستقبل وطن» يكرم حفظة القرآن

جدير بالذكر أن أمانة الموارد والخدمات المجتمعية، بحزب «مستقبل وطن»، بالاشتراك مع أمانات العلاقات العامة وقطاع الأعمال والنقل والمواصلات والشئون البرلمانية، نظمت للعام الرابع على التوالي حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بالبداري.