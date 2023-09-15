كاتبة صحفية: الدولة تحقق حلم أبناء الصعيد ببناء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع

قالت الكاتبة الصحفية، همت سلامة، إن مدن الجيل الرابع، استراتيجية تبنتها الدولة في إطار خطة الدولة للتنمية «رؤية مصر 2030»، وهدفها الأساسي تحسين جودة الحياة وتقام حاليا في صعيد مصر للتطوير والمساهمة في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأمر الذي يعد حلما للكثيرين.

همت سلامة: الحلم يتحقق في صعيد مصر ببناء 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع

وأضافت سلامة، خلال استضافتها ببرنامج «رسالة وطن» المُذاع على راديو 9090، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن الدولة تحقق الحلم لأبناء الصعيد على أرض الواقع ببناء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، توفر بيئة مناخية واستثمارية عالية تزيد من الدخل القومي للصعيد والإنتاجية وبالتالي فرص العمل، ما يحد من هجرة أبنائه.

الدولة تصنع فارقا بصعيد مصر في 9 سنوات

وتابعت الكاتبة الصحفية، بأنَّه خلال السنوات الماضية جرى العمل على توفير إنتاجية وضخ استثمارات بـ صعيد مصر، وهناك 17 مشروعا بعدة محاور اقتصادية وتنموية هامة، من صناعة وزراعة وبيئة، يتم تنفيذها على أرض الواقع وبمشاركة أهالي الصعيد، لنرى اليوم صعيدا جديدا، ويمكن لمن زار الصعيد منذ 9 سنوات أن يلمس الفارق بعد التنمية، «اختلاف حقيقي وملموس على أرض الواقع».