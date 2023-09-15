إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

تتواصل اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة كفر الشيخ، المقابلات الشخصية، للمشاركين والمتقدمين، لتقييم المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ومنسق المبادرة.

لجنة وزارة التخطيط

وتكونت اللجنة من محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، ومنسق المبادرة، وأحمد سامي شبل، وهاجر عبد الهادي عبد الهادي، ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإبراهيم محمد أبو حسن، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل عبد الصمد الصيرفى، ممثل وزارة البيئة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة.

وشاركت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ومقررة المجلس القومى للمرأة وممثلي المحافظة والجامعة، وممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات، أعمال اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، والتي بدأت أعمالها الأحد الماضي لتقييم المشروعات.

كما ناقشت اللجنة المشروعات المقدمة عن فئة المشروعات المتعلقة بالمرأة كما تضمنت لقاء مع أصحاب المشروعات المقدمة، لمناقشة محاور كل مشروع وتقييمه بناءً على المعايير والاشتراطات الخاصة بالمبادرة خاصة المكون الأخضر والذكي والاستدامة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الإستثمارات اللازمة لها، والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي «Cop 28»، مشيراً إلى أنّ المبادرة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وعلى جدية التعامل مع البُعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

وأضاف المحافظ، أنّ المرحلة الأولى من المبادرة أثبتت نجاحاً كبيراً، وتم اختيار 6 مشروعات يُمثلون المحافظة، لافتاً أنّ الدولة حريصة على إطلاق مرحلة ثانية، لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية، وكذلك التعامل مع البُعد البيئى، وتحقيقاً للرؤية التنموية مصر 2030.

المبادرة الوطنية

جدير بالذكر أنّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتضمن ستة فئات تشمل المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات الصغيرة خاصةً المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

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