مقاعد شاغرة في كلية المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة وجود مقاعد شاغرة ومتاحة في كلية المعاملات القانونية الدولية واستكمال القبول على المقاعد المحدودة في بعض الكليات بالقبول المباشر داخل الجامعة بالحدود الدنيا النهائية، علما بأن القبول سيتم بناء على أسبقية استكمال وتسليم الأوراق ودفع الرسوم المقررة بالجامعة.

وفقا للموقع الرسمي بجامعة المنصورة الجديدة يبلغ المجموع الكلي لكلية المعاملات القانونية الدولية بنسبة 53%، الذين ظهرت نتائجهم بعد غلق باب القبول الشهادات المعادلة ولم يتمكنوا من التقدم سابقا، وفي حال رغبة الطالب يتوجه إلى مقر الجامعة للتقديم ، والقبول يتم بأسبقية التواجد دون وجود أية وساطات، من الساعه 9:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 مساء وحتى استكمال الأعداد المطلوبة.

إجراءات الالتحاق بكلية المعاملات القانونية الدولية جامعة المنصورة الجديدة

وكشفت جامعة المنصورة الجديدة أنه في ضوء عدم تقدم بعض الطلاب وإتاحة بعض الأماكن الشاغرة فإنه يتم قبول الطلاب المرشحين لكلية المعاملات القانونية الدولية كالاتي:

- إدخال إسم الطالب

- الرقم القومي

- نوع الشهادة

- المجموع

- الشعبة

- سنة الحصول على الثانوية

المستندات المطلوبة للتقديم بكلية المعاملات القانونية الدولية بالمنصورة الجديدة

المستندات المطلوب تقديمها لاستكمال إجراءات قيد الطالب بالجامعة مما يلي:

- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة من الشهادة

- عدد 8 صور شخصية 6*4

- حافظة بلاستيك بكبسولة

- طلاب الشهادة المعادلة العربية أو الأجنبية مطلوب شهادة كاملة ومعتمدة وموثقة من الخارجية المصرية من داخل مصر

- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب + بطاقة رقم قومي ولي الأمر للأب أو الأم

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور

- بطاقة عسكرية 6 جند أو 7 جند مختومة من مكتب التجنيد من القسم التابع له الطالب

- أصل إيصال السداد والكشف الطبي سيحدد لاحقا

المصاريف الدراسية بكلية المعاملات القانونية الدولية بالمنصورة الجديدة

تبلغ مصاريف كلية المعاملات القانونية الدولية جامعة المنصورة الجديدة 46 ألف جنيه فقط ويتم سداد المصروفات على قسطين ويتم السداد على حساب جامعة المنصورة الجديدة بالبنك الأهلي المصري.