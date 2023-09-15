«الصحة» توضح طرق التعامل مع الحريق المفاجئ.. «اعرف هتعمل إيه»

قد تتعرض أثناء سيرك، أو أثناء جلوسك في منزلك، لاشتعال النار فجأة في أي شيء من حولك، وتحولها إلى حريق كبير، ولذا بينت وزارة الصحة والسكان المصرية، طرق التعامل مع الحريق المفاجئ.

وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية طرق التعامل مع الحريق، وفقًا لما بينته وزارة الصحة.

طرق التعامل مع الحريق

ذكرت وزارة الصحة عبر فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه في حالة تعرض الشخص لحريق مفاجئ في المنزل أو غيره، يجب عليه القيام بإجراءين مهمين، وهما:

- ملاحظة وجود المواد القابلة للاشتعال ومحاولة إبعادها من مصدر الحريق أو شرارة.

- عدم استخدام المصعد مطلقا في حالة حدوث حريق، إلا إذا طُلب منك ذلك من قبل قسم الإطفاء.

كيفية استخدام مطفأة الحريق

قبل البدء باستخدام طفاية الحريق، يجب عليك التأكد من تشغيل إنذار الحريق، ووجود طريق إخلاء آمن ، والتأكد من اختيار نوع الطفاية المناسب للحريق ثمّ اتبع تقنية PASS لاستخدام الطفاية، وهي كالتالي:

- اسحب مسمار الأمن الموجود في المطفأة.

- وجه المطفأة نحو قاعدة النار.

- احرص على عدم لمس البوق، فعادة يكون باردًا جدًّا وقد يلحق الضرر بجلدك.

- اضغط على مقبض المطفأة لتحرير مادة إخماد النار.

- وجه المطفأة من جانب إلى آخر عند مصدر الحريق إلى حين إخماده.