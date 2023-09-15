باحثة بالمركز المصري للفكر: الصعيد يستحوذ على 25% من ميزانية الاستثمارات

قالت الدكتورة مي صلاح، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ الدولة المصرية تستهدف إقامة مشروعات تمس حياة المواطنين بصعيد مصر، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل.

مي صلاح: 1.8 تريليون جنيه لتنمية محافظات الصعيد خلال 9 سنوات

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «رسالة وطن» والمُذاع على راديو 9090، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أنَّ هناك خطة استراتيجية ضخمة ومشروعات عملاقة تم توزيعها بالتساوي على 9 محافظات تشكل صعيد مصر، مؤخرا، كاشفةً أنَّه تم رصد مبلغ 7 تريليونات جنيه استثمارات حكومية لتطوير المحافظات منذ عام 2014، نصيب الصعيد منها 1,8 تريليون جنيه، بنسبة أكثر من 25%، فيما أنَّ نسبة الصعيد من إجمالي التنمية في مصر مصر 15%.

3 محاور رئيسية لخطة التنمية بصعيد مصر

وتابعت الباحثة بالمركز المصري للدراسات، أنَّ تطوير صعيد مصر وتنميته تتم وفق خطة تستند على 3 محاور رئيسية وضعتها الدولة، أولها التركيز على تطوير البنية التحتية والتي كانت متهالكة ولا تصلح لاستيعاب الزيادة السكانية والمشروعات، وثانيها تنمية العنصر البشري عبر الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة، وثالثها التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد، سواء الثروة الزراعية أو الحيوانية أو حتى السياحة والآثار.