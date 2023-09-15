إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين على تصوير سيشن أفراح بالبحيرة

أصيب قبل قليل 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية دمتيوة أثناء تصوير سيشن أفراح، ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

مشاجرة بين عائلتين أثناء تصوير سيشن أفراح

ورد إخطاراً إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بجروح إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين أثناء تصوير فرح، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء مصابي المشاجرة

أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من فارس إبراهيم العدوى، 40 سنة، وفادي إبراهيم العدوى، 37 سنة، وعبد الحميد محمد أبو شعلة، 55 سنة، وأحمد محمد أبو شعلة، 35 سنة، وعبد العزيز ماهر عبد العزيز، 35 سنة، ومصطفى محمد أبو شعلة، 22 سنة وفريد إبراهيم العدوى، 35 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.