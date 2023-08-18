إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالقليوبية

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بقرية كفر مويس التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إثر تجديد خلافات سابقة بين الطرفين، تم نقل المصابين للمستشفى، وتمكنت مباحث مركز بنها من القبض على 4 سيدات وشخص مصاب، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مشاجرة بين عائلتين ببنها

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول «على.أ»، مصابا بقطع ذبحي، و«صابر.ع»، مصاب بجرح قطعي بالرأس، و«خيرية.ح»، مصابة بجرح قطعة بالرأس، و«أحمد.ع»، مصاب بكدمات.

تفاصيل مشاجرة عائلتين ببنها

انتقل على الفور ضباط مباحث المركز وتم ضبط «رمضان.م»، مصاب بالرأس و4 سيدات، وبالفحص تبين أن الخلافات ترجع للعام الماضي وقيام متهمين من طرف الجناة بقتل شاب من طرف المصابين المجني عليه وصدر حكم قضائي ضد المتهمين بالحبس 15 عاما، وبراءة شقيقهم المتهم الثالث وأغلق منزل المتهمين وطردهم، وفوجئ أسرة القتيل بقيام زوجات المتهمين المحبوسين بفتح المنزل والتعدي عليهم.