المشرف على تطوير سور مجرى العيون: المشروع وفر فرص عمل عديدة للشباب

قال عاطف الدباح المشرف على تطوير مشروع سور مجرى العيون، إن منطقة سور مجرى العيون تعتبر الظهير التاريخي للقاهرة الفاطمية، والآن وبعد تنفيذ مشروع التطوير بالمنطقة وفر ذلك العديد من فرص العمل لشباب المنطقة من خلال العمل بالفندق الموجود في المنطقة والعمل في البازارات السياحية والمحلات وسلسلة المطاعم، إضافة إلى وجود 720 غرفة فندقية ومطاعم سياحية.

تطوير مشروع سور مجرى العيون

وأضاف المشرف على تطوير مشروع سور مجرى العيون خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج «بصراحة»، على قناة «الحياة»، قائلًا: «شباب المنطقة هيعملوا في البزارات اللي هتكون موجودة، وفي السينمات والمسرح المكشوف، كمان هيقوموا بتوعية أهاليهم بضرورة الحفاظ على المكان السياحي، وكل ذلك سيعمل على زيادة الدخل».

وتابع: «فيه خطة موضوعة من صندوق تطوير العشوائيات بهدف تطوير المنطقة المحيط بسور مجرى العيون، حيث سيكون هناك تطوير جزئي خلال الفترة المقبلة في أكثر من منطقة منها منطقة أبو السعود ومنطقة الجيارة».

واستكمل: «هناك جهات معنية كثيرة كان لها يد في موضوع التطوير، وسابقًا كانت تلك المنطقة أكبر منطقة في مصر تستهلك الكهرباء والمياه لوجود المدابغ والمنطقة الصناعية بسبب كم الإهمال وهو ما أثر بالسلب على المرافق والبنية التحتية التي كانت موجودة، واستغرقنا حوالي سنتين لمعالجة تلك السلبيات».