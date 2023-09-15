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المتحدث باسم الجيش الليبي: منطقة سهل المرج وقرية الوردية نُسفت تماما

كتب:

محمد عزالدين
09:33 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
اللواء أحمد المساوري

اللواء أحمد المساوري

أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، أن العاصفة دانيال أكبر كارثة في تاريخ ليبيا، موضحا أن منطقة سهل المرج وقرية الوردية نُسفت تماما.

العاصفة مسحت كل شيء

وأوضح الناطق باسم الجيش الليبي، خلال كلمة ألقاها نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن العاصفة مسح كل شيء أمامه خلال انتقاله من غرب البلاد إلى شرقها، مبينا أن الجيش الليبي فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في درنة.

ونوه المسماري بأن الجيش الليبي ليس لديه خبرة في التعامل مع الكوارث الطبيعية.

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