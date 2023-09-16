س وج.. كل ما تريد معرفته عن المخطط العام لمدينة أسوان الجديدة

تعمل الحكومة المصرية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع إنشاء مدينة أسوان الجديدة وربطها بالمناطق المحيطة.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مخطط مدينة أسوان الجديدة الجاري تنفيذه لجعلها مدينة ترفيهية سياحية على أعلى مستوى، واستثمار الشريط النهري للمدينة المطل مباشرة على نهر النيل.

س/ إلى ماذا يهدف مخطط المدينة؟

ج/ يهدف مخطط المدينة إلى جعلها وجهة سياحية ترفيهية على مستوى عالٍ، والاستفادة من الشريط النهري للمدينة الذي يطل مباشرة على نهر النيل.

س/ بماذا تتميز أسوان الجديدة

ج/ تتميز مدينة أسوان الجديدة بموقعها المتميز على الضفة الغربية لنهر النيل، وتبعد حوالي 12 كيلومترًا عن أسوان الحالية.

س/ ماذا عن المرافق السكنية بأسوان الجديدة؟

ج/ تتوفر في المدينة عدة أنواع من الإسكان بمختلف المستويات، بما في ذلك الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط والمميز والفيلات كما توفر المدينة العديد من الخدمات والمرافق الصحية والرياضية والسياحية.

س/ كم تبلغ مساحة المدينة؟

ج/ تبلغ مساحة مدينة أسوان الجديدة الإجمالية حوالي 1050 فدانًا، وتم إنشاء المرحلة الأولى على مساحة حوالي 181 فدانًا تتضمن أعمال البنية التحتية في المدينة توفير المياه والصرف الصحي والري والكهرباء.

س/ هل يوجد مناطق استثمارية بأسوان الجديدة؟

ج/ بالإضافة إلى ذلك، تقام في مدينة أسوان الجديدة الطريق الإقليمي الدائري الشرقي المعروف بـ "كوبري أسوان الملجم"، الذي يخدم حركة الاستثمار التعديني والمحجري في المنطقة، ويهدف إلى تشكيل دائرة إقليمية حول أسوان. يتضمن الطريق طبانات على جانبيه بعرض 2.5 متر، ويربط الطريق محور خزان أسوان البديل في الصحراء الشرقية.

وتم إنشاء محور بديل خزان أسوان في مدينة أسوان الجديدة، ليربط الطريق الواصل بين طريق أسوان-برنيس والطريق الصحاليح على ائتلاف شمال أفريقيا للتنمية المستدامة (NADSA)، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنمية في المنطقة.