حملة لتطهير النيل من المخلفات والحشائش الضارة في أسوان

في إطار تنفيذ مبادرة «أسوان العلم الأخضر»، أطلق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المرحلة الرابعة من حملة تنظيف وتطهير نهر النيل من المخلفات والحشائش للحفاظ على البيئة، بمشاركة عدد من أبناء المحافظة السياحية.

وتعد هذه المبادرة جزءًا من جهود الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية في أسوان، حيث أشاد اللواء عطية بالمبادرة التي تهدف لإبراز الجمال الحضاري والطبيعي لأسوان، باعتبارها واحدة من أفضل المشاتي العالمية.

إطلاق المبادرة بحضور القيادات التنفيذية

وحضر عدد من القيادات التنفيذية إطلاق فعاليات المبادرة، وشهد حفل إطلاق المرحلة الرابعة كل من المهندسة أسماء محمود، مدير عام البيئة بالمحافظة، والمهندس سيد مدني، رئيس مركز ومدينة أسوان، بمشاركة شباب وفتيات الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، وشركة كيما، وهيئة بلان إنترناشيونال.

تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحماية نهر النيل

وحرص اللواء عطية، على توزيع الأدوات والمعدات التي تحتاجها الفرق المشاركة في الحملة، لتشجيع الشباب والفتيات على تنفيذ المهام بشكل يحقق أهداف الحملة، لتقليل الأعباء البيئية السلبية، وحماية نهر النيل من التلوث والملوثات الضارة.

مبادرة أسوان العلم الأخضر

يذكر أن مبادرة «أسوان العلم الأخضر» تأتي بالتوازي مع المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث يتم زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الظل في الشوارع الرئيسية والداخلية والحدائق العامة والمتنزهات، بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وتهدف هذه الجهود إلى إحداث تحسين البيئة، وتوفير الظل والجمالية البصرية للمناطق العامة في أسوان.