طفرة شاملة في بني سويف من خلال حياة كريمة.. 6161 مشروعا بتكلفة 12 مليار جنيه

طفرة شاملة تشهدها محافظة بني سويف من خلال مبادرة حياة كريمة التي تسعى لتطوير مختلف القطاعات بالمحافظة، وجار الانتهاء من 6161 مشروعا متنوعا في كل القطاعات الخدمية والبنية التحتية خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليار جنيه يتم تطوير مختلف القطاعات التنموية، وتشمل المشروعات 12 قطاعا حيويا في قطاعات مياخ الشرف والصرف الصحي والتعليم والصحة والزراعة والشباب والرياضة.

كما تضم القطاعات المستهدفة الري والمجمعات الخدمية والغاز الطبيعي والكباري والاتصالات.