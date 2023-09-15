رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

طفرة شاملة في بني سويف من خلال حياة كريمة.. 6161 مشروعا بتكلفة 12 مليار جنيه

كتب:

محمد عزالدين
10:00 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
حياة كريمة

حياة كريمة

طفرة شاملة تشهدها محافظة بني سويف من خلال مبادرة حياة كريمة التي تسعى لتطوير مختلف القطاعات بالمحافظة، وجار الانتهاء من 6161 مشروعا متنوعا في كل القطاعات الخدمية والبنية التحتية خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليار جنيه يتم تطوير مختلف القطاعات التنموية، وتشمل المشروعات 12 قطاعا حيويا في قطاعات مياخ الشرف والصرف الصحي والتعليم والصحة والزراعة والشباب والرياضة.

كما تضم القطاعات المستهدفة الري والمجمعات الخدمية والغاز الطبيعي والكباري والاتصالات.

 

اقرأ المزيد:

منسق حياة كريمة: إنهاء 98% من مشروعات حياة كريمة في قرى شرق القناة

الصعيد في قلب وعقل الرئيس السيسي.. يد الدولة ممدودة بالتنمية لتوفير «حياة كريمة» لكل المصريين (ملف خاص)

إنجازات «حياة كريمة» بأسوان.. مشروعات مياه ومجمعات خدمية في قرى إدفو

محافظ بني سويف: حياة كريمة ساهمت في تحسين مستوى معيشة المواطنين

حياة كريمة: إنشاء وحدة إسعاف جديدة لقرية سدس الأمراء في بني سويف

الكشف على 1311 حالة بقافلة مجانية ضمن «حياة كريمة» في بني سويف
بقلم محمد عزالدين