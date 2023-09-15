«مستقبل وطن» بأسيوط يستعرض خطة عمل أمانة المحافظة خلال الفترة المقبلة

عقدت أمانة الشئون القانونية بحزب «مستقبل وطن» بمحافظة أسيوط، اليوم، اجتماعها التنظيمي، برئاسة النائب الدكتور ناصر عثمان، حيث ناقشت التزامات الأمانة، وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة.

حزب «مستقبل وطن» بمحافظة أسيوط

وأكد النائب الدكتور ناصر عثمان، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالتكليفات الواردة من الأمانة المركزية للحزب، وأهمية المشاركة على أرض الواقع، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل إيجابي، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد دعم الحزب لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، استكمالا لمسيرة التنمية والاستقرار التي بدأها مع توليه حكم مصر.

حزب مستقبل وطن

وفي نهاية الاجتماع، أكد الحاضرون على ضرورة تكاتف كافة الجهود من أجل تحقيق ونجاح كافة الاستحقاقات خلال المرحلة المقبلة من أجل مصرنا الحبيبة.