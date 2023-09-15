قواعد حماسية في منافسات الموسم الثاني بـ«كابيتانو مصر»: جوائز ضخمة جدا

كشف عمرو نصوحي، مقدم برنامج «كابيتانو مصر»، عن القواعد الخاصة بمنافسات الموسم الثاني من البرنامج، قائلًا «متأكد إنكم متحمسين أكتر مني عشان تتفرجوا على مهارات ومواهب لاعيبة كابيتانو مصر الجداد في الموسم الثاني. بس تعالوا نفتكر قوانين برنامج كابيتانو مصر».

144 موهبة وصلوا للمرحلة

وأضاف مقدم برنامج «كابيتانو مصر» المذاع على قناة ON، أن من بين 300 ألف شاركوا في اختبارات البرنامج، هناك 144 موهبة وصلوا لهذه المرحلة، للتنافس على اللقب، واللاعبون سيتم تقسيمهم إلى 8 فرق، 11 في الملعب والباقي احتياطي، وكل فريق من الـ8 لديه مدير فني يشكلون فرقهم من 144 لاعبًا».

وتابع بأنه بعد تشكيل الفريق سيتم تشكيل الفرق إلى مجموعتين هما «أ، ب»، وكل الفرق هتلاعب بعض في دوري مجموعات، وبعد ذلك الدور كل الفرق هتنتقل إلى الدور التالي، ومافيش فرق هتخرج، كل فريق هيخسر ماتش هيبقى مضطر يستغنى عن 2 من اللاعبين واللاعيبة دي هتودع البطولة والبرنامج، وفيه لاعب واحد فقط من كل فريق يأخذ الشارة الذهبية والتي ستحميه من الاستبعاد.

واستكمل «بعد ذلك ننتقل إلى دور الثمانية، وخروج الخاسر وتقسم بمباراة بين الفريق الأول من المجموعة «أ» مع الرابع من المجموعة «ب» والثالث من المجموعة «أ» مع الأول من المجموعة «ب».

وتابع: «في هذه المرحلة يرحل الفريق الخاسر باستثناء 3 لاعبين يستطيع المدير الفني للفريق الرابح بضمهم لفريقه».

أما عن الفريق الفائز في النهائي، سيفوز ببطولة «كابيتانو مصر» وكل لاعب يحصل على جوائز ضخمة جدا سيتم الإعلان عنها على مدار الحلقات، أما عن الفائز بلقب «كابيتانو مصر» فأنت اللي هتختاره بنفسك من خلال التصويت اللي هيبدأ من أول يوم من بداية المنافسات».