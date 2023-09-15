الموسم الثاني من «كابيتانو مصر»: تقسيم 144 لاعبا على 8 فرق للمنافسة على اللقب

قالت ميرهان عمرو، مقدمة برنامج «كابيتانو مصر» إن الحلقات الأولى من الموسم الثاني من البرنامج شهدت ارتباط عدد كبير من اللاعبين بالجمهور وأصحابهم وكذلك جيرانهم، مشيرة إلى تقسيم 144 لاعبا على 8 فرق للمنافسة على اللقب.

وأضافت مقدمة برنامج «كابيتانو مصر» المذاع على قناة ON، أن الموسم الأول نجح بجمهور كبير خلف اللاعبين، «كنا بنشوف لاعبين واقفين في الممر بيجهزوا للماتش، بيكبروا ويتطوروا ويبصوا أكتر على حلمهم، تجربة لـ144 لاعب هيقفوا هنا وهيبصوا على حلمهم».

شهور من البحث عن اللاعبين

وقال عمرو نصوحي «اللحظة دي وراها شهور من اللف في كل شبر في مصر، الآلاف من اللاعيبن عدوا على الاختبارات في كل المحافظات اللي كانت صعبة قوي لأن مستواهم عالي قوي والمنافسة ما بينهم قوية جدًا عشان نوصل للحظة دي».

وتابع «144 لاعبا أعمارهم 14 سنة سيتم تقسيمهم النهاردة على 8 فرق عشان يبدأ رحلة الحلم للتتويج باللقب الأهم والأكبر لقب كابيتانو مصر».