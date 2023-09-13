سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 13-9-2023

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-9-2023 في البنوك، حيث يبلغ متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري 33.03 جنيه للشراء و33.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-9-2023 في البنوك 33.04 جنيه للشراء و33.20 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

ويبلغ سعر اليورو في بنك مصر 33.21 جنيه للبيع و33.01 جنيه للشراء.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما يسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.31 جنيه بيعا و33.20 جنيه شراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووصل سعر اليورو داخل بنك الإسكندرية إلى 33.14 جنيه للشراء و33.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

ويسجل سعر اليورو اليوم الاربعاء في ميد بنك 33.56 جنيه بيعا و33.09 جنيه شراء.

سعر اليورو في بنك القاهرة

كما يبلغ سعر اليورو في بنك القاهرة 33.14 جنيه للشراء و33.31 جنيه بيعا.