يشهد سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 12-9-2023، في البنوك المصرية هدوءً ملحوظًا مستمرًا منذ بداية الأسبوع الجاري ليسجل سعر اليورو الأعلى شراءً 33.73 جنيه، فيما يبلغ سعر اليورو الأقل بيعاً 33.09 جنيه، وذلك بحسب ما أُعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-9-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 33.06 جنيه للشراء و33.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 32.93 جينه للشراء و33.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

- كما وصل سعر اليورو داخل بنك مصر 33.12 جنيه للبيع و32.93 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

- فيما يبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 33.03 جنيه شراء و33.24 جنيه بيعاً.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر اليورو داخل بنك الإسكندرية يسجل 33.03 جنيه للشراء و33.23 جنيه للبيع.