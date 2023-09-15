أماكن معارض أهلا مدارس المنيا 2023 .. تخفيضات على السبلايز والملابس

حددت محافظة المنيا أماكن معارض أهلا مدارس المنيا 2023، حيث تم افتتاح المعرض الرئيسي بشارع كورنيش النيل بجوار معهد الأورام ويضم جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية بنسب خصم تصل إلى 30%، ومن المقرر أن يتم افتتاح معارض في جميع مدن ومراكز المحافظة تباعا وذلك لتوفير مشقة الانتقال إلي مدينة المنيا وخدمة الأهالي وأولياء أمور الطلاب.

أماكن معارض أهلا مدارس المنيا 2023

وقال محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي لـ«الوطن»، إن أماكن معارض أهلا مدارس المنيا 2023 بالمراكز سيتم افتتاحها تباعا، مؤكدا إقامة عدد من المعارض في المدن والمراكز مماثلة للمعرض الرئيسي في مدينة المنيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة كلنا واحد للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات اللازمة.

نسب الخصم والتخفيض في معارض أهلا مدارس

وبعد معرفة وتحديد أماكن معارض أهلا مدارس المنيا 2023 ، أوضح محافظ المنيا، أن نسب الخصم والتخفيض في تلك المعارض مناسبة لجميع فئات المواطنين وتصل إلي 30%، لافتا إلى أن تلك المعارض تضم حقائب مدرسية وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات، موجها مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والإلتزام بها طوال فترة إقامة المعارض.