علاء ميهوب يكشف عن مراحل التأهل للنهائي في الموسم الثاني لـ«كابيتانو مصر»

قال الكابتن علاء ميهوب، إنه سعيد بالمشاركة في الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر» المذاع على قناة ON، مشيرًا الى أنه تجربة جميلة.

وأضاف ميهوب قائلًا «أنا حابب التجربة، تجربة جميلة من خلال التعرف على الشباب الجديد، ومعرفة الموهبة والأخذ بيدها ومساعدتها ووضعها على أول الطريق، كما أن الهدف من المشروع خروج مواهب مصرية».

300 ألف شاركوا في اختبارات البرنامج

يذكر أنه من بين 300 ألف شاركوا في اختبارات البرنامج، هناك 144 موهبة وصلوا لهذه المرحلة، للتنافس على اللقب، واللاعبون سيتم تقسيمهم إلى 8 فرق، 11 في الملعب والباقي احتياطي، وكل فريق من الـ8 لديه مدير فني يشكلون فرقهم من 144 لاعبًا».

وتابع بأنه بعد تشكيل الفريق سيتم تشكيل الفرق إلى مجموعتين هما «أ، ب»، وكل الفرق ستلاعب بعضها البعض في دوري مجموعات، وبعد ذلك الدور كل الفرق ستتأهل إلى الدور التالي، «مافيش فرق هتخرج، كل فريق هيخسر ماتش هيبقى مضطر يستغنى عن 2 من اللاعبين واللاعيبة دي هتودع البطولة والبرنامج، وفيه لاعب واحد فقط من كل فريق يأخذ الشارة الذهبية واللي هتحميه من الاستبعاد».

دور الثمانية لبطولة «كابيتانو مصر»

واستكمل «بعد ذلك ننتقل إلى دور الثمانية، وخروج الخاسر، وتقسم بمباراة بين الفريق الأول من المجموعة «أ» مع الرابع من المجموعة «ب» والثالث من المجموعة «أ» مع الأول من المجموعة «ب».

وتابع «في هذه المرحلة يرحل الفريق الخاسر باستثناء 3 لاعبين يستطيع المدير الفني للفريق الرابح بضمهم لفريقه».

أما عن الفريق الفائز في النهائي، سيفوز ببطولة «كابيتانو مصر» وكل لاعب يحصل على جوائز ضخمة جدا سيتم الإعلان عنها على مدار الحلقات، أما عن الفائز بلقب «كابيتانو مصر» فأنت اللي هتختاره بنفسك من خلال التصويت اللي هيبدأ من أول يوم من بداية المنافسات».