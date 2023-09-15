موقف إنساني بين الكابتن أحمد الكأس ولاعب بـ«كابيتانو مصر».. مفاجأة للمدرب

شهدت الحلقة الثانية من برنامج «كابيتانو مصر» المذاع على قناة «أون»، موقفا إنسانيا بين الكابتن أحمد الكأس، وبين أحد اللاعبين ويُدعى حمدي.

يتلخص الموقف في أنه بعد انتهاء إحدى المباريات، توجه الكابتن أحمد الكأس إلى أرض الملعب ناحية اللاعب حمدي، موجهًا له سؤال «شوفتك قبل الماتش ماسك التليفون، إنت لاعيب كويس ودوري إني أعلمك، إنت ماسك التليفون بتعمل بيه إيه»، ليرد عليه اللاعب «فيه حاجة مهمة كنت بعملها قبل الماتش، فلازم أعملها».

وكرر الكابتن الكأس سؤاله قائلًا «إنت بتكلم مين؟»، ليرد عليه اللاعب «طلعت التليفون من الشنطة واديته لواحد عشان يطمن أبويا عليا وعلى نتيجة الماتش، ويبقي عارف بعمل إيه في الماتش، والماتش ماشي إزاي، فائزين ولا مهزومين».

اللاعب: والدي بيشوفني بقلبه مش بعينه

وبعد ذلك، عاد الكابتن الكأس ليسأله «كنت تقوم لباباك يجي الماتش يتفرج عليه»، ليرد عليه حمدي، قائلًا «بابايا بيشوفني بقلبه مش بعينيه لأنه كفيف»، ليحتضنه الكابتن أحمد الكأس.