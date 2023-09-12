«الزراعة» تطلق 10 منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بـ110 جنيهات للكرتونة

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 10 منافذ متحركة، لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والدقهلية.

توفير السلع والمنتجات الغذائية

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمنسق العام للمنافذ ومبادرة «من خير مزارعنا لأهالينا»، إن المنافذ تأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في أعمال وأنشطة المبادرة، وضخ وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين من انتاج الوزارة وأجهزتها المختلفة، بجودة عالية وأسعار مناسبة، للمساهمة في رفع العبء عم كاهل المواطنين.

سعر كرتونة بيض المائدة

وأضاف «صالح»، أن السيارات استهدفت الميادين العامة والشوارع المزدحمة في المحافظات، ومناطق متفرقة فيها، لضمان وصول المنتج لأكبر عدد من المواطنين، حيث بلغ سعر كرتونة بيض المائدة والتي طرحتها الوزارة اليوم 110 جنيهات، أي أقل من مثيلاتها بالاسواق بنسبة كبيرة، مشيرا الى استمرار تلك السيارات لتغطية كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة بالتناوب.