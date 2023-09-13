«الزراعة»: تهذيب الأشجار النادرة في حديقة الأسماك بطريقة علمية ولا صحة لقطعها

نفى الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، ما تردد من شائعات حول قطاع أشجار ونباتات نادرة داخل حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك.

لا يمكن المساس بالأشجار النادرة

وقال «القرش» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» إن الدولة حريصة على تطوير حديقة الأسماك.

أضاف أنه لا يمكن المساس بالأشجار النادرة داخل حديقة الأسماك ، وما يحدث عمليات تهذيب للأشجار كي تظهر بالشكل اللائق».

وتابع معاون وزير الزراعة، بأنه يجري العمل على تهذيب الأشجار النادرة بطريقة علمية داخل حديقة الأسماك، كما يتم العمل على تطوير حديقة الأورمان، والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من عملية التطوير.