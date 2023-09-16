محمد العسيري: أغنية «أم الصابرين» تخاطب المشاعر.. و«على الربابة» غنوة راقصة

تحدث الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، عن قصة أغنية «يا أم الصابرين» والذي لحنها موسيقار الثورة بليغ حمدي، للفنانة الراحلة الكبيرة شادية عقب نكسة 1967، قائلأ: «بليغ حمدي كان ذكيا في التعامل مع صوت الفنانة الكبيرة شادية».

أم الصابرين فيها حكمة البلد كلها

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»: «أغنية أم الصابرين فيها حكمة ظهرت لما قالت شادية بصوتها: يا سيدي اصبر على الجار السو، فالأغنية جاءت في وقت كان الناس بدأت تستعجل للحرب واحنا ممكن نكون في اللحظة دي مش جاهزين».

وأضاف: «دي المنطقة اللي راح ليها بليغ حمدي والشاعر عبدالرحيم منصور في الاغنية.. وراحوا لحاجات غربية جدا، وهي إزاي دي تكون أغنية حرب أو استنزاف».

الأغنية تحمل كل معاني النصر

وأكد «العسيري» حكمة بليغ حمدي في التعامل مع صوت شادية، ووقت إصدار الأغنية، موضحا أن الأغنية قد تبدو مبهجة من حيث الإيقاع ولكن بمقام يحمل «الشجن»، وهو ما عبر عن اللحظة الفارقة التي مرت بها مصر، عقب النكسة.

وكشف أن الأغنية كانت تحمل كل معاني النصر حتى لو تأخر لكن سيأتي، وسنتجاوز الهزيمة، موضحاً أن الأغنية تخاطب المشاعر، وعن صوت شادية، قال «العسيري»: «صوت شادية مش هينفع يزعق بالرغم أن الطبيعي في الفترة دي إننا نزعق، لافتا هي صوتها ناعم وجواني، بالتالي لجأ بليغ حمدي إلي الدفء في اللحن حتي تعبر عن ما يحدث في الطبقات المصرية بسلسة».

أما أغنية «على الربابة»، أشار إلى أنها أغنية راقصة تم إنتاجها للتعبير عن الفرحة عند التأكد من العبور وتحقيق نصر أكتوبر، ووردة بصوتها الطليق هي من غنتها، لافتا إلى أن تصويرها تم بشكل عفوي جدًا، وكان حمدي الكنيسي مراسل مصر الحربي للإذاعة خلال حرب أكتوبر 1973 موجود في التصوير.