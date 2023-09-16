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إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
04:26 ص | السبت 16 سبتمبر 2023
سيارة شرطة لضبط المتهمين

سيارة شرطة لضبط المتهمين

تباشر جهات المختصة بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، التحقيق في إصابة 4 أشخاص مصابين بطلقات نارية في مشاجرة، وتم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى ومستشفى سوهاج التعليمى لتلقى العلاج.

نشوب مشاجرة ووجود مصابين

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين.

مصاب بطلق نارى بالكوع الأيسر فتحة دخول

بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزى تفيد بوصول «ع . ح . ع» 22 عاما، مصاب بطلق نارى بالساق اليسرى فتحة دخول وخروج، و «ح . ع . ح» 29 عاما، مصاب بطلق نارى بالبطن فتحة دخول وخروج، و«ع . م . ح» 18 عاما، مصاب بطلق نارى بالكتف الأيسر فتحة دخول، و «ك . م . ح»، 20 عاما، مصاب بطلق نارى بالكوع الأيسر فتحة دخول.

تم تحويل المصابين المستشفى التعليمي

وجميع المصاببن يقيمون في دائرة مركز دار السلام تم تحويل المصابين المستشفى التعليمي، ومستشفى سوهاج الجامعي، لتلقى العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

 

 

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