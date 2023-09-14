شركة «أفينا» للأدوات الكهربائية تصدر 15% من إنتاجها.. فخر الصناعة المصرية

قالت رنا سيد مديرة مكتب رئيس مجلس إدارة شركة أفينا للصناعات الكهربائية، خلال حديثها لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن الشركة وملحقاتها أُنشأت منذ 1993، كما أنها تنتج أكثر من 500 منتج، بأدوات وإمكانات مصرية، وتتراوح من 90 إلى 100%، وتُصدر نحو 15% من إنتاجها للسلع.

وكشفت مديرة مكتب رئيس مجلس إدارة شركة أفينا للصناعات الكهربائية، إن الـ500 منتج من الأدوات الكهربائية المختلفة من منتجات الليد بمختلف أنواعها «من المفاتيح البرايز، والأوشاش، والمشتركات، وجميع المنتجات الأخرى».

وأضافت، خلال فيديو نُشر عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، على «فيس بوك»، يوجد مصنع متخصص في الطلب لعمل ألوان متخصصة ومختلفة لألوان الأوشاش، والمنتجات التي تحتاج طلاء.

%70 من عمالة الشركة إناث

وأوضحت أن حجم العمالة 600 عامل منهم 70% إناث ويسعون خلال الفترة المقبلة للوصول إلى 1000 عامل، ويتم تصدير حوالي 15% من إنتاج الشركة، للأردن وغزة واليمن والسودان، ويمكنهم إنتاج لمبات الليد منخفضة الشدة أو عالية الشدة، وكشاف الشوارع، ومنتجات المشتركات والمفاتيح والبرايز والأوشاش.

وأضافت أن سياسة الشركة تتماشى من سياسية الدولة إذ تسعى للحد من الاستيراد، وإنتاج بعض المنتجات من المنتج المحلي حوالي 90% لـ 100%، وبدأوا في تصنيع المستلزمات والأجزاء الكبيرة من المصنوعة من البلاستيك.