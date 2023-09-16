اندلاع حريق في مبنى بمدينة سان بطرسبرج الروسية.. ولا إصابات

قالت وكالة انباء ريا نوفوستي الروسية، فجر اليوم السبت، إن حريقا اندلع في مبنى بمدينة «سان بطرسبرج» الروسية، دون وقوع إصابات.

وأشارت وزارة حالات الطوارئ في «سان بطرسبرج»، عبر قناتها بـ«تليجرام»، إلى أن الحريق، وقع بالمبنى رقم 47 بمنطقة فرونزنسكي، شارع بوخاريستسكايا.وغطى الحريق الكبير مساحة 1000 متر مربع، ما أسفر عن احتراق مبنى بمساحة 40 × 50 مترا.

وشاركت 18 وحدة من المعدات و62 شخصًا في إطفاء الحريق