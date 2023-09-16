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إصابات وجروح في تصادم دراجتين ناريتين بسوهاج 

كتب:

عمرو الورواري
04:25 ص | السبت 16 سبتمبر 2023
حادث سير «أرشيفية»

حادث سير «أرشيفية»

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقل المصاببن إلى المستشفى المركزي.

وصول 3 أشخاص مصابين

ترجع الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بطما، مفادها وصول 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم على الطريق.

وقوع حادث تصادم على الطريق

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم على الطريق بجوار نجع حسونة دائرة مركز طما بين دراجتين بخاريتين، ما أدى إلى إصابة «ا . خ . م»، 51 عاما، باشتباه كسر بالساق الأيسر، وإصابة «ه . أ . ح»، 65 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وإصابة «ح . أ» 74 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم. وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

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