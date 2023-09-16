تحطم طائرة مائية في بحيرة ساماميش بولاية واشنطن الأمريكية (صور وفيديو)

تحطمت طائرة مائية على متنها راكبان في بحيرة ساماميش بولاية واشنطن الواقعة في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ من الولايات المتحدة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخص ونقل الآخر إلى المستشفى في حالة حرجة بسبب إصابة خطيرة في الرأس.

وأعربت خدمة الإطفاء الأمريكية، عن امتنانها للسكان المحليين الذين كانوا أول من وصل إلى موقع تحطم الطائرة بالقارب ونقل الضحايا إلى الشاطئ وتقديم الإسعافات الأولية حتى وصول رجال الإنقاذ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.