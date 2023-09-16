الدفاع الروسية: إحباط هوجم اوكراني بمسيرتين على منطقتين غرب موسكو

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في سماء منطقتي كالوجا غرب البلاد وتفير شمال غرب موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، إلى إحباط محاولة من «كييف» لتنفيذ هجوم، وصفته بـ«الإرهابي» بمسيرتين على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قالت في وقت سابق، إن القرار بشأن نقل الولايات المتحدة صواريخ «أتاكمز» طويلة المدى إلى «كييف» قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن لم يتم اتخاذه بعد، مضيفة إن «واشنطن» على اتصال دائم مع أوكرانيا فيما يتعلق باحتياجات البلاد.

وكانت وسائل إعلام، أشارت في وقت سابق، إلى أن السلطات الأمريكية تدرس إمكانية نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا هذا الخريف.

رئيس كولومبيا يتهم المجتمع الدولي بازدواجية المعايير في مواجهة الصراعات

من جانبه، قال رئيس كولومبيا، جوستافو بيترو، إن القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية لا تختلفان في الأساس، متهما المجتمع الدولي بازدواجية المعايير في مواجهة الصراعات واقترح عقد مؤتمرين للسلام بشكل عاجل، وفقا ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشار بيترو، في ختام كلمته أمام قمة مجموعة الـ77+ الصين المنعقدة في كوبا، إلى أن المجتمع الدولي غير قادر على تحمل مسؤولية حل المشاكل العالمية أثناء وجود «حرب».

وأضاف رئيس كولومبيا، جوستافو بيترو، أن المشاركة الواسعة في حل النزاعات المسلحة دون الانحياز إلى أي طرف في الصراع أمر ضروري للجميع.