الأزمة الروسية الأوكرانية.. مبادرات لإحياء اتفاق الحبوب ومنع أزمة الغذاء

لا تتوقف المحاولات الساعية لإحياء اتفاق الحبوب، كما أن المبادرات والجهود مستمرة بُغية تفادي أزمة غذاء عالمية، وذلك بحسب التقرير الذي عرضه قناة القاهرة الإخبارية.

اتفاق الحبوب الروسية الأوكرانية

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الأزمة الروسية الأوكرانية.. مبادرات وجهود لإحياء اتفاق الحبوب وتفادي أزمة غذاء عالمية».

وقالت الأمم المتحدة إن أزمة اتفاق الحبوب تفاقمت بفعل الأزمة في أوكرانيا، وهناك محاولات كثيرة أبرزها التي تتعلق الآمال عليها هي اللقاء بين الرئيسين الروسي والتركي، بوتين وأردوغان.

التطورات الميدانية للأزمة

ولكن التطورات الميدانية ألقت ببعض الغيوم على الآمال المتعلقة باتفاقية الحبوب، بعد هجوم استهدف ميناء إسماعيل على نهر الدانوب والذي يعد أحد المواني الرئيسية لتصدير القمح بأوكرانيا وفقا لما ذكرته كييف وعرضته قناة القاهرة الإخبارية.

وذكر التقرير أن الهجوم الروسي أسفر عن تضرر مستودعات ومباني إنتاج ومعدات زراعية في عدة مناطق تابعة لميناء إسماعيل، حيث جاء الهجوم في أعقاب هجمات روسية على ميناء الريني الذي يطل على نهر الدانوب أسفرت عن أضرارا في البنية التحتية للميناء وإصابة شخصين على الأقل.