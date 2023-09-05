«الدفاع الروسية»: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك».

وذكرت الوزارة: «في صباح اليوم، 5 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا».

وأضافت: «جرى تدمير طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم بمساعدة الدفاعات الجوية أثناء المناوبة».

وكان قد أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، تدمير قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أخرى في مقاطعة تفير الروسية، كانت تتجه نحو موسكو، دون وقوع إصابات أو أضرار.