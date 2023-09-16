الكاتب الصحفي زكي القاضي: صعيد مصر شهد مشروعات عملاقة خلال 10 سنوات

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن صعيد مصر شهد في العشر سنوات الأخيرة مشروعات عملاقة تضاهي ما جرى في صعيد مصر طوال تاريخه، وهذه حقيقة تؤكدها الأرقام والحياة الطبيعية الآن لدى أبناء الصعيد، حيث شهد مشروعات عملاقة لم تكن موجودة طوال تاريخه.

الدولة مهتمة بصعيد مصر

وأضاف «القاضي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان يستدعي السير في هذه المشروعات وتنفيذها 40 و50 سنة، ولكن بقدرة سياسية كبيرة جرى الوصول لهذه الأرقام التي تؤكد اهتمام الدولة على وضع الصعيد في بؤرة واهتمام الرئاسة والحكومة.

وأشار إلى أن هناك مئات الآلاف من المستفيدين من الصعيد من برنامج تكافل وكرامة، وهو مشروع يدخل ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ومبادرة حياة كريمة قوامها الأساسي يقوم على محافظات الصعيد وتستهدف أكثر من 60 مليون مواطن.

ولفت أن الشواهد على الأرض تؤكد أن هناك اهتماماً كبيراً للغاية وضخم وغير مسبوق في تاريخ صعيد مصر بمحافظاتها وأبنائها.