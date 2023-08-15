تتجه أنظار طلبة الثانوية العامة لمعرفة تنسيق كلية الحقوق لطلاب المرحلة الثانية 2023 في جميع المحافظات، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في مؤتمر صحفي أمس.

تنسيق كلية الحقوق لطلاب المرحلة الثانية 2023 في جميع المحافظات

واستقبلت مكاتب التنسيق في جامعات المحافظات طلاب الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية للتقديم في الكليات المتاحة واللحاق بكلية الحقوق بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تم إعلانها من قبل وزارة التعليم العالي في مؤتمر صحفي والتي تتضمن ما يلي:

حقوق الإسكندرية

حقوق الزقازيق

حقوق الفيوم

حقوق المنصورة

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه بنها

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه سوهاج

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

حقوق أسوان

حقوق أسيوط

حقوق بنها

حقوق بني سويف

حقوق جنوب الوادي

حقوق حلوان

حقوق طنطا

حقوق عين شمس

حقوق مدينة السادات

تنسيق كلية الحقوق

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أن الحد الأدنى لكلية الحقوق 312 درجة بنسبة 78%.