رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. متاح الآن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات إتاحة الدخول إلى رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن، للاطلاع على نتيجة الترشيح للكليات المختلفة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 والناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني من الامتحانات.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضحت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لتقرير صادر عنها، أنه يمكن لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي من الناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني من امتحانات الثانوية العامة الدخول إلى رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من هنـــــــــا، وكتابة رقم الجلوس والرقم السري للاطلاع على نتيجة التنسيق والكلية المرشح لها الطالب، والحد الأدنى لكل كلية.

الترشيح وتوزيع الطلاب على الكليات المختلفة إلكترونيا

وأكدت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن عملية الترشيح وتوزيع الطلاب على الكليات المختلفة تمت إلكترونيا ووفقا للأعداد المقرر قبولها بكل كلية، وانه يمكن للطلاب خلال مرحلة تقليل الاغتراب الدخول و التسجيل للتحويل فور إتاحتها فورا.