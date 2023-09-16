«الصحة» تحدد 4 أعراض تستدعي استشارة الطبيب.. منها الفقدان الملحوظ في الوزن

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 أعراض يحب استشارة الطبيب في حال ظهورها، إذ تتضمن الكحة وقد تكون مصحوبة بدم، وضيق التنفس، وألم في العظام، وفقدان ملحوظ بالوزن.

الأعراض تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

وتابعت وزارة الصحة والسكان، في تقرير أصدرته، الأعراض تشير الى الإصابة بسرطان الرئة، موضحة أنَ سرطان الرئة هو خلايا خبيثة تصيب الرئة وتؤثر على وظائفها، مشيرة الى أهمية رفع مستوى التوعية الصحية لدي المواطنين تجاه مفهوم الكشف المبكر عن الأمراض، مؤكّدة أنَّ الكشف المبكر عن الأمراض يساهم في رفع معدلات الشفاء بنسبة كبيرة.

عوامل خطورة الإصابة بسرطان الرئة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنَّ عوامل خطورة الإصابة بسرطان الرئة شملت «التدخين يزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة كلما ازداد معدل التدخين، والتعرض للتدخين السلبي، والعلاج الإشعاعي، والتاريخ المرضي للعائلة، والتعرض للمواد المسرطنة».

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الكشف المبكر والاطمئنان على الصحة العامة من خلال حملة 100 يوم صحة، والتي تقدم كل خمتها وتوفر خدمة الكشف عن الأورام السرطانية مجانا ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية.

وتابعت أنَّ حملة 100 يوم صحة تعمل داخل كافة الوحدات الصحية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر بشكل يومي ما عدا يوم الجمعة وهو العطلة الأسبوعية، لافتة إلى أنَّه في حال التدخل الجراحي يتم التوجه الى أقرب مستشفى.