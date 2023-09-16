يشهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 16-9-2023 في البنوك المصرية استقراراً مستمر منذ نهاية تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي وذلك بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 16-9-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك المركزي المصري 38.45 للشراء و38.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 38.57 جنيه للبيع و38.39 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر الجنيه الإسترليني داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 38.58 جنيه شراء و 38.69 جنيه بيعاً.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

- فيما يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية 38.70 جنيه للبيع و38.51 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في ميد بنك

- وعن سعر الجنيه الإسترليني في ميد بنك يبلغ 39.22 جنيه بيعا و38.76 جنيه شراء.