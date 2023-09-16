رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 16-9-2023 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
09:25 ص | السبت 16 سبتمبر 2023
سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

يشهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 16-9-2023 في البنوك المصرية استقراراً مستمر منذ نهاية تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي وذلك بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 16-9-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي: 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 

- يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك المركزي المصري 38.45 للشراء و38.58 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 

- يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 38.57 جنيه للبيع و38.39 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- كما وصل سعر الجنيه الإسترليني داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 38.58 جنيه شراء و 38.69 جنيه بيعاً. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية 

- فيما يسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية 38.70 جنيه للبيع و38.51 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الإسترليني في ميد بنك 

- وعن سعر الجنيه الإسترليني في ميد بنك يبلغ 39.22 جنيه بيعا و38.76 جنيه شراء. 

اقرأ المزيد:

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 15-9-2023 في البنوك.. مستقر

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الأحد 10-9-2023

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 9-9-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 8-9-2023 في البنوك.. مستقر
بقلم مريم حنفي