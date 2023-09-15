«مدن جديدة وطرق ومحاور ومنظومة السكك الحديدية».. 1.8 تريليون جنيه استثمارات حكومية لتنمية الصعيد

بدأت الحياة تدب فى أوصال الصعيد منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، بعد سنوات من المعاناة والتهميش وندرة الخدمات والمشروعات التنموية، ووضعت الدولة خطة متكاملة تستهدف فى المقام الأول الاهتمام بالصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطنى، وتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى محافظات الصعيد، ومن خلال هذه المشروعات تم التأكيد على أن مصر تتوجه نحو عصر جديد وجمهورية جديدة شعارها «حياة كريمة لكل مصرى».

إنشاء وتطوير 6600 كيلومتر من الطرق و365 كوبري ونفقاً و22 محورا على النيل في الوجه القبلي بـ95 مليار جنيه

وأطلق الرئيس السيسى «المشروع القومى لتنمية الصعيد» الذى شمل تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة فى الصعيد، شملت تطوير البنية التحتية ومد جسور التنمية، وأنشأت الدولة وطورت 6600 كيلومتر من الطرق، من بينها 2600 كيلومتر «إنشاء جديد» و4 آلاف كيلومتر «رفع كفاءة وتطوير»، بالإضافة إلى 365 كوبرى ونفقاً بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه فى الصعيد.

أبرز الطرق التى تم تنفيذها: طريق الصعيد الصحراوى الغربى، وطريق محور ديروط الفرافرة، وطريق هضبة أسيوط الغربية الذى أصبح محوراً تنموياً مهماً يربط مدينة ناصر بغرب أسيوط بمدينة أسيوط نفسها، وإنشاء محاور التنمية على النيل فى صعيد مصر؛ لربط القطاع الغربى بالشرقى على نهر النيل، لتصل إلى ٢٢ محوراً، بتكلفة ٤٥ مليار جنيه، على ألا تتجاوز المسافة بين كل محور والآخر 25 كيلومتراً، وتم تطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات 32 مليار جنيه، وتم تطوير 46 محطة للسكك الحديدية فى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تطوير الموانئ البرية والبحرية.

بني سويف شهدت تنفيذ 153 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت 1.7 مليار جنيه

وشهدت محافظة بنى سويف مشروعات تنموية متعددة ومتنوعة من أجل تطوير جوانب الحياة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 153 مشروعاً تنموياً فى 7 قطاعات هى: التعليم والتنمية المحلية والرى والإسكان والكهرباء والنقل والصحة بتكلفة استثمارية 1.7 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعاً لتحسين الإنتاجية الزراعية والرى وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وإنشاء مستشفى إهناسيا المركزى، سعة 79 سرير إقامة و9 أسرّة عناية مركزة و8 أسرّة مبتسرين. وتم الانتهاء من 86 مشروعاً فى قطاع التعليم قبل الجامعى نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 1089 فصلاً والانتهاء من رصف وتطوير طرق بطول 45 كيلومتراً وتأهيل وتبطين ترع بأطوال 10.9 كيلومتر، وضمن مشروعات «حياة كريمة» شهدت المحافظة تنفيذ 2 وحدة اجتماعية و3 مجمعات خدمات زراعية و3 وحدات إسعاف، و10 وحدات صحية و780 فصلاً دراسياً و81 مدرسة، و3 مراكز شباب، و3 مكاتب بريد، و5 كبارى رى وتوصيل شبكة الألياف الضوئية لنحو 9 قرى والغاز الطبيعى لـ5 قرى.

«فرج»: المشروعات وفرت فرص عمل وقضت على هجرة أبناء الصعيد إلى القاهرة

وقال الدكتور سيف فرج، خبير التطوير العمرانى، إن الصعيد عانى لسنوات من وجود خلل فى التوزيع الديموغرافى على مستوى الجمهورية، والناتج من الهجرة الداخلية لأبناء الصعيد إلى المدن بسبب ارتفاع معدلات البطالة، مع غياب الخدمات والبنية الأساسية وقلة فرص العمل، وبسببها يطرد الصعيد أبناءه إلى مناطق الوجه البحرى بحثاً عن سبل العيش.

وأضاف، لـ«الوطن»، أن صعيد مصر مكون من 8 محافظات هى: «الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، على مساحة 101.1 ألف كيلومتر مربع بنسبة 16.1% من إجمالى الجمهورية، ويبلغ عدد سكانه 35 مليون نسمة تقريباً، وفقاً للتعداد السكانى الصادر عام 2023.

وأشار إلى إطلاق «هيئة تنمية الصعيد»، التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء، وتهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد فى إطار رؤية مصر 2030، وتكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، موضحاً أن الهيئة تقوم بتخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية فى جميع المجالات فى المحاور التالية: «الزراعى، والاجتماعى، والصناعى، والبيئى»، بمشاركة أهالى الصعيد وبالتعاون مع شركاء التنمية، لتحقيق نسب مرتفعة من التشغيل وعائد تنموى للمناطق المستهدفة، مع استثمار الموارد البشرية والطبيعية لتعزيز التنمية المتوازنة فى محافظات الصعيد.

وأشار «فرج» إلى محاور الخدمات التى قدمتها الدولة لمحافظة بنى سويف بهدف تنميتها، والتى شملت خدمات التعليم المتمثلة فى: استكمال تجهيزات الجامعة التكنولوجية ببنى سويف، إنشاء جامعة بنى سويف الأهلية بالحرم الجامعى، واستكمال مبانى إدارة جامعة بنى سويف، بجانب خدمات النقل والتخزين من خلال استكمال محور كوبرى الفشن على النيل لربط شرق النيل بغربه، واستكمال كوبرى علوى على طريق العياط- الميمون، وخدمات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى، ومشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار، والمشروع القومى لمد خدمة الصرف الصحى بقرى المحافظة، بالإضافة إلى مشروعات المياه من خلال تحسين وضع الشبكات لتحسين مستوى الخدمة وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة وتقوية الضغوط، وتقليل تكرار الكسور والحوادث بالخطوط، ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب لإطالة عمرها الافتراضى للاستفادة الكاملة من طاقتها، وتوصيل خدمات المياه للمواطنين.

«الزعفراني»: تنفيذ 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه و45 ألف وحدة لتطوير العشوائيات

وأوضح عباس الزعفرانى، خبير التخطيط العمرانى، أن محافظات الصعيد حظيت باستثمارات حكومية 1.8 تريليون جنيه من إجمالى 7 تريليونات جنيه من الاستثمارات التى تم تنفيذها أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية على مدار السنوات الثمانى السابقة.

وأشار «الزعفرانى» إلى أن قطاع الإسكان والمرافق حظى بأهمية خاصة، حيث تم تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وتنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه، شاملة جميع الخدمات والمرافق، من بينها 125 ألف وحدة إسكان اجتماعى، و45 ألف وحدة تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، و7.4 آلاف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 3.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 11 ألف وحدة إسكان نوبى وبدوى بتكلفة 1.4 مليار جنيه، ومن أبرز هذه المدن: «مدينة أسوان الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة قنا الجديدة، ومدينة بنى سويف الجديدة، ومدينة سوهاج الجديدة»، ولعل أبرز ما أوصى به الرئيس، بخلاف الاهتمام بالمدن الجديدة، الاهتمام بتطوير عواصم المحافظات.