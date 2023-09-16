أسعار الفاكهة اليوم السبت 6-9-2023 في الأسواق.. العنب بـ33 جنيها

شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 16-9-2023 في المحلات والأسواق استقراراً نسبياً مقارنة بأسعارها أمس الجمعة، إذ تتغير الأسعار قليلاً من منطقة لأخرى، ويتابعها قطاع كبير من المواطنين لمعرفة أسعار الفاكهة يومياً.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالي سعر الفاكهة اليوم، وفقاً لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، في آخر تحديث للأسعار.

أسعار الفاكهة اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم السبت في الأسواق، «سعر بيع المستهلك» كالآتي:

سعر الموز البلدي: الكيلو بـ20 جنيها.

سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ29 جنيها.

سعر الخوخ: الكيلو بـ29 جنيها.

سعر البرقوق: الكيلو بـ32 جنيها.

سعر موز مستورد: الكيلو بـ33 جنيها.

سعر لارنج: الكيلو بـ5 جنيهات.

سعر الكيوي: الواحدة بـ7 جنيهات.

سعر كنتالوب: الكيلو بـ15 جنيهًا.

سعر كاكا: الكيلو بـ18 جنيها.

سعر عنب مستورد الكيلو بـ33 جنيها.

سعر دوم الواحدة بـ4.5 جنيهات.

سعر جريب فروت: الكيلو بـ11 جنيها.

سعر تفاح جولدن: الكيلو بـ58 جنيها.

سعر أناناس: الواحدة بـ57 جنيها.

سعر بلح عجوة: الكيلو بـ30 جنيها.